Travel Sale 2025: "Se están eligiendo mucho los viajes al exterior"

La primera jornada del Travel Sale 2025 en Salta dejó un balance positivo para las agencias locales, con un marcado interés por los viajes al exterior.

La propuesta despertó gran expectativa en el sector turístico, que busca reactivar la demanda con promociones y ofertas exclusivas.

Belén Díaz, encargada de la Agencia del Peregrino, una de las afiliadas al programa, destacó que los pasajeros se inclinan especialmente por los paquetes internacionales. “Hubo bastantes consultas, nosotros nos estamos adaptando. Se está eligiendo mucho los viajes al exterior, a Perú desde Salta y después en verano con Brasil”, señaló.

Además, algunas agencias ya comenzaron a comercializar vuelos directos a Iquique y Florianópolis, lo que representa un beneficio para los salteños al evitar escalas y reducir tiempos de traslado. Esta modalidad busca ganar competitividad frente a la creciente demanda por destinos regionales.

En paralelo, también se impulsa el turismo comunitario dentro de la provincia, con propuestas que incluyen viajes a Brealito, la Virgen de la Peña y Humaitá, experiencias que combinan naturaleza, cultura y tradición. Estos paquetes refuerzan la apuesta por diversificar la oferta y sostener la actividad en distintos puntos de Salta.

Con el Travel Sale 2025 en marcha, el sector turístico salteño mantiene altas expectativas. La conjunción de opciones internacionales y locales apunta a captar distintos perfiles de viajeros.