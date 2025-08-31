Detienen a dos personas con más de 180 dosis de droga

Ayer se realizaron tres allanamientos en los barrios Juan Manuel de Rosas y Juan Pablo II, en el marco de una causa por robo, lesiones y amenazas. Se secuestraron elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal 1.

Efectivos del Grupo de Investigadores del Sector 1C llevaron adelante un procedimiento en el marco de una causa por robo, lesiones y amenazas ocurridas en el barrio 17 de Octubre. La investigación se inició tras la denuncia de los damnificados.

En ese contexto, se allanaron tres domicilios en los barrios Juan Manuel de Rosas y Juan Pablo II. Se logró la detención de dos personas mayores de edad y el secuestro de más de 180 dosis de pasta base, un machete y otros elementos de interés para la causa.

Intervinieron la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 3.