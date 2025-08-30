Alarma en Salta: Denuncian trabajo infantil en una zona de alto tránsito

Vecinos de la intersección de avenida España y Ruta Nacional 34, en Tartagal, expresaron su preocupación por la presencia de dos niños, entre ellos una nena que tendría entre 6 y 10 años, que diariamente venden maní, golosinas y otros productos en la zona durante la tarde.

Según los testimonios, los menores recorren el lugar con bandejas y, en algunos casos, se suben a colectivos para ofrecer su mercadería, todo sin la compañía de un adulto. La situación genera alarma por el peligro que representa el intenso tránsito en la zona y la falta de supervisión.

“No sabemos cuál es su contexto familiar ni dónde están sus padres, pero es muy riesgoso que estén así, solos”, señaló una vecina que pidió la intervención de organismos de protección de menores, como la Asesoría de Menores e Incapaces.

El lugar también es frecuentado por personas en situación de calle, que suelen pernoctar allí. Desde el centro de monitoreo se informó que, cada vez que detectan situaciones irregulares a través de las cámaras, envían personal del servicio de emergencias, que les solicita que se retiren. Sin embargo, al no tener otro lugar adonde ir, las personas vuelven al sitio.

El tema salió a la luz cuando un movilero que entrevistaba a quienes viven en ese sector fue advertido por ellos sobre la presencia de los niños. Según el periodista, los adultos en el lugar le solicitaron dinero “para ayudarlos”, en medio de un contexto que refleja una problemática social más profunda.

Vecinos insisten en que las autoridades actúen con urgencia para resguardar la integridad de los menores y ofrecerles la contención y el acompañamiento necesarios.