Cayó otro de los asaltantes que violaron a una mujer en Cachi

El hecho, ocurrido el 26 de junio pasado, indignó a los vecinos del barrio Luján, donde tres sujetos -armados con cuchillos- redujeron a una mujer, la obligaron a desnudarse, la sometieron y luego le robaron 150 mil pesos y un celular.

A poco más de dos meses del violento asalto sufrido por una mujer, vecina del barrio Luján, en la localidad de Cachi, la policía pudo dar con el segundo de tres asaltantes que la atacaron el 26 de junio pasado, cuando iba a su casa.

La mujer, según lo denunciado, había ido a visitar a su madre que vive en el barrio El Arenal y regresaba a su casa, cuando fue sorprendida cerca de un puente que une ambas barriadas, lugar donde un hombre que venía por detrás, se le acercó y le colocó un cuchillo a la altura del cuello.

Bajo la amenaza de matarla si se resistía, la condujo hasta un sector donde se encuentran las antenas de telefonía celular. Allí, aguardaban dos secuaces más, uno de ellos tenía la voz cantante. En su relato, la mujer, que padece una grave enfermedad por la que debe viajar seguido a Salta, dijo que los tres ladrones empuñaban cuchillos de gran tamaño.

Por orden del cabecilla, los otros dos la obligaron a entregar el celular con la contraseña, ya que buscaban robarle dinero de alguna billetera electrónica. Al advertir este propósito, la mujer se mostró confusa y aportó varias claves, lo que enfureció a los asaltantes.

Con las armas blancas en mano, le robaron a la mujer la suma de 150 mil pesos que tenía en la mochila, dinero que había cobrado de una pensión. No contentos con ese botín, insistieron por más, ya que, el líder, decía tener información de que la mujer poseía más plata.

Desnuda

Para forzarla, comenzaron a amenazar con matarla, hasta llegaron a simular una escena de ejecución: la arrojaron al piso y la golpearon por varios minutos, tras lo cual fueron más allá y la obligaron a sacarse la ropa, quedando solo con las prendas íntimas.

Para mayor tortura, amenazaron de muerte a su familia, oportunidad en la que dijeron conocer sus movimientos y también el de sus hijos, lo que llevó a la mujer a suplicar por su vida y la de sus familiares, mientras insistía en que ya no tenía más dinero.

A su merced, los delincuentes le ordenaron que se desnude totalmente, tras lo cual, uno de ellos, ayudado por otro que la sostuvo de sus brazos, la violó en reiteradas oportunidades. Luego, tras someterla a más amenazas parta que no haga denuncia del hecho, le devolvieron sus ropas y la dejaron que se vaya.

La mujer, entonces, corrió hasta su casa y buscó a su hijo, quien había salido a buscarla, pues varias de sus llamadas sonaron en su celular cuando era víctima del asalto. En un momento, le ordenaron que conteste y le mienta a su hijo sobre su paradero.

Tras encontrarse con su hijo, llamaron a la policía y se inició un rastrillaje por la zona en busca de los tres asaltantes a partir de la descripción dada por la mujer, quien sólo pudo ver el rostro de uno de ellos, cuya voz sugirió que era muy parecida a la de un amigo de uno de sus hijos.

Aunque el día del hecho no dieron con ninguno de los asaltantes, a los días, fue detenido un cocinero, de apellido Vilca, quien fue imputado como uno de los autores del hecho, lo que se confirmó más tarde a partir del cotejo de su ADN con rastros tomados de la víctima.

Nuevo detenido

Esta semana, en tanto, la policía dio con otro de los ladrones, siendo imputados ambos por la comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, por la participación de dos o más personas y por el uso de arma, en concurso real con coacción con arma (tres hechos), también en concurso real con robo calificado por el uso de arma y robo en poblado y en banda.

Al respecto, desde el Ministerio Público Fiscal mencionó que el informe elevado por el Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) concluyó que las muestras de ADN obtenidas de la víctima resultaron compatibles con el perfil genético de uno de los imputados.

Por otra parte, informó que uno de los imputados prestó declaración y brindó su versión de los hechos, mientras que el otro se abstuvo de hacerlo. Por su parte, la fiscal Celina Morales Torino, pidió la prisión preventiva de ambos ante el Juzgado de Garantías.

Sobre este pedido, el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino escuchó a las partes y decidió acumular las causas conexas que se tramitaban en otro Juzgado de Garantías e instó al Ministerio Público Fiscal a unificar la investigación para una mayor celeridad y eficiencia.

Además, ordenó la prisión preventiva para el joven de 21 años luego de rechazar las medidas sustitutivas que habían sido solicitadas por su defensa. De esta manera deberá permanecer detenido mientras avanza la investigación.