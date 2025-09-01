Esta semana: Operativo de identificación en los barrios Constitución y Santa Cecilia

El Registro Civil de la Provincia, en conjunto con la Municipalidad de Salta, iniciará este lunes 1 de septiembre un operativo de identificación para acercar a los vecinos de distintos barrios la posibilidad de realizar trámites de DNI y pasaporte.

El móvil del organismo estará disponible el lunes 1 y martes 2 en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Constitución, ubicado en calle Juan Manuel Estrada y pasaje S/N. Luego, el operativo continuará del miércoles 3 al viernes 5 en el CIC del barrio Santa Cecilia, en calle Artidorio Cresseri 418.

La atención comenzará cada día a las 9 de la mañana, con la entrega de 120 turnos por orden de llegada.

Los vecinos podrán gestionar nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de menores y mayores, así como tramitar pasaportes.

En cuanto a los costos, el DNI regular tiene un valor de $7.500 y el exprés $18.500. El pasaporte común cuesta $70.000 y el exprés $150.000. Todos los pagos se realizan únicamente con tarjeta de débito, crédito o billeteras virtuales.

Además, algunas personas podrán acceder a la exención del pago según la validación automática que realiza el RENAPER junto a ANSES al iniciar el trámite.