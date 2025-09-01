Sin víctimas este finde, agosto contabilizó casi una decena de muertos en siniestros viales

Con el inicio de un nuevo mes, el recuento de lo que dejó agosto da cuenta que las rutas y calles de Salta lamentaron el penoso dato de casi una decena de muertes, producto de la problemática de la siniestralidad vial en la provincial.

Así lo señaló el comisario Cristian Aguilera, de prensa de la Policía de Salta quien, en diálogo con Multivisión Federal, señaló primeramente que durante el último fin de semana de agosto, no hubo que lamentar muertes en siniestros viales. “Así, cerramos agosto con 9 fallecidos y un acumulado anual de 79” víctimas este 2025, enumeró.

Otros números que aportó es que, durante el sábado y el domingo, hicieron controles a más de 9400 vehículos en distintos operativos, de los cuales 207 fueron infraccionados por la ley de tolerancia cero de alcohol al volante. Como si fuera poco, hubo 1000 infraccionados por la ley nacional de tránsito.

“Trabajamos en consecuencia con los controles respectivos, con la normativa vial, para que los usuarios transiten de forma segura y reducir los números”, espetó al respecto Aguilera sobre los números compartidos.

Reporte policial

Por otra parte, mencionó sobre los operativos hechos por la Policía en el Festival de Gral. Güemes y el FestiOrán, con 19.000 concurrentes solo en el último, con 19 personas demoradas en ambas jornadas por contravenciones y tenencia de estupefacientes, pero sin mayores hechos de gravedad o importancia.

También mencionó que tuvieron el registro de dos vehículos que volcaron el fin de semana, el primero caso acontecido este domingo a las 4:00 AM en el kilómetro 6 de ruta 51, con el conductor atrapado en el vehículo y con politraumatismos. El segundo caso fue a las 11.00 AM en Av. Tavella, con el vuelco de un rodado donde iban dos personas de 24 y 21 años, con un test de alcoholemia dando resultado positivo.