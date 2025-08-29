Para mermar la siniestralidad, reducirán la velocidad máxima permitida en la Circunvalación

En vista a la problemática de la siniestralidad que se registra en la ciudad de Salta y sus alrededores, medidas que se están disponiendo para reducir los choques, colisiones y demás episodios vinculados a la cuestión, anticipan no solo la colocación de cámaras de fotomultas, sino también la reducción de la velocidad máxima permitida en la Circunvalación Oeste.

¿Cuáles son los detalles? Según inicó el sitio De Frente, el director de Seguridad Vial de la Policía de Salta, Adrián Sánchez Rosado, anticipó cómo prevén un esfuerzo conjunto entre Vialidad Provincial, la Subsecretaría de Seguridad Vial y la Municipalidad de Salta, con el objetivo principal de hacer frente a la problemática de los choques y reducir los riesgos para los conductores.

Una de las medidas principales será restringir la velocidad máxima a 110 km/h, ya que se ha detectado que muchos vehículos circulan a más de 140 km/h. "Esas maniobras ya ocasionaron accidentes de gravedad", remarcó el funcionario, subrayando el peligro de estas velocidades excesivas en un tramo tan concurrido.

El plan contempla la instalación de controladores de velocidad y fotomultas, lo cual se complementará con nueva señalización vial en toda la autopista. La licitación para estos equipos ya fue adjudicada, por lo que se espera que en el corto plazo se inicie la colocación de la cartelería y los dispositivos de monitoreo.

Con la implementación de estas medidas, las autoridades esperan que los conductores tomen mayor conciencia, respeten la normativa de tránsito y que la Circunvalación Oeste se convierta en una vía más segura para todos los salteños.