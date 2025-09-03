La riesgosa táctica de Wanda Nara para arruinar el presente amoroso que comparten Mauro Icardi y La China Suárez

Aunque dice haber superado su historia con el padre de sus hijas, Wanda Nara no pude soportar que Mauro Icardi y La China Suárez estén juntos y felices en Turquía.

Este miércoles la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, lanzó una fuerte acusación contra la mediática.

Según la jurista, Wanda Nara habría contratado a un ejército de trolls para atacar a

"Mauro Icardi sabe que mágicamente aparecen comentarios contra él y contra La China. Sospechan que vienen del lado de Wanda", comentó Guido Záffora. "Ella tiene los recursos económicos para hacerlo", advirtió Mariana Fabbiani.

"Es un tema gravísimo", exclamó Elba. "Te pongo un ejemplo. Apenas apareció Eugenia con un hermoso vestido de una marca de ropa nacional.... aparecen de la nada a atacar a esa marca de ropa", sumó.

La abogada de Icardi señaló que lo trolls -que responderían a Wanda- tendrían como objetivo perjudicar seriamente a La China. "Intentan que nadie se acerque a Eugenia, que ninguna marca trabaje con Eugenia Esto es algo organizado", sentenció.



El dato clave de Mauro Icardi que golpea a Wanda Nara donde más le duele

Mauro Icardi volvió a apuntar contra su ex pareja, Wanda Nara, al presentar un nuevo escrito en medio del conflicto judicial que los enfrenta. El delantero insiste en que la empresaria se ausenta del país durante largos períodos sin dejar en claro quién queda a cargo de sus hijas, lo que genera mayor tensión y preocupación.

“30 días afuera del país, en 41 días que las niñas estaban a la deriva”, reveló Guido Záffora en DDM (América TV). "Lo que denuncia Icardi es que Wanda viaja, no para de viajar y él no sabe quién se queda con sus hijas. Este reclamo ya lo escuchamos en otra oportunidad", añadió el periodista.

"Acá tenemos las fechas. Son viajes a España, a México, a Estados Unidos", sumó Záffora. En ese momento, Mariana Fabbiani intervino con una observación: "Es real que ella se fue a trabajar. El conflicto no es el viaje de ella, sino que él no está pudiendo tener contacto con las nenas. Y que podría tenerlo cuando ella está de viaje, pero tampoco, porque él está en Turquía".

Luego, Záffora reveló cuál sería el mayor temor de Wanda en esta disputa: "Su mayor miedo es que les dé a las nenas y que no vuelvan", señaló.

Más adelante, la abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, sumó más información sobre los movimientos de la conductora: “Cada vez que está en Ezeiza hay una cámara o ella misma postea las distintas actividades que hace en cada uno de sus viajes, y en algunos casos pueden ser laborales, como en otros, en España, no pareció que así fueran. Era un viaje que estaba con Elián”.

La batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi no se detiene, y cada nuevo documento o declaración pública parece agrandar todavía más la grieta, con sus hijas en el centro de la disputa. /A24