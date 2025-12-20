Shakira y el detalle que confirma su nueva relación con Antonio de la Rúa

El universo del espectáculo quedó en shock tras las recientes versiones que vinculan sentimentalmente a Shakira con su ex pareja, Antonio de la Rúa. A más de una década de su mediática ruptura, la cantante colombiana habría decidido darle una nueva oportunidad al hombre que inspiró sus baladas más memorables.

El amor entre Shakira y Antonio de la Rúa volvió y está confirmado

Según los reportes que llegan desde Uruguay, la artista estuvo disfrutando de unos días de relax en José Ignacio, específicamente en la exclusiva zona de Punta del Este.

La primicia que encendió todas las alarmas en el mundo del streaming surgió de la mano de Ángel de Brito. Durante su ciclo en Bondi Live, el conductor no anduvo con vueltas al relatar que vio a la familia del empresario en el sector VIP de un concierto de la barranquillera.

De Brito fue tajante al afirmar que la reconciliación no es algo nuevo: “ahora volvió con Antonito, hace rato”.

Hace varios días, según el periodista de farándula, la logística de la cantante confirmaría el vínculo: “Shakira está parando en la casa de los de La Rúa”. De esta manera, el líder de LAM dejó en claro que la colombiana estuvo algunos días en "La Colorada", la emblemática propiedad familiar en suelo uruguayo donde la intérprete solía refugiarse durante sus años de noviazgo.

Por otro lado, los fans notaron que la "Loba" volvió a incluir en su repertorio en vivo el tema Día de Enero, una canción dedicada explícitamente a Antonio. A esto se le suman reportes de citas privadas en ciudades como Miami y San Diego, además de la presencia constante del empresario en los camerinos de sus shows internacionales.

Finalmente, el entorno de ambos asegura que la armonía es total. Los hijos de los protagonistas mantienen un excelente vínculo con sus respectivos allegados, y las constantes cenas familiares habrían servido para limar cualquier aspereza del pasado. Después de la tormenta mediática que significó su divorcio, Shakira parece haber encontrado el camino de regreso a un puerto seguro y conocido.