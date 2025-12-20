Confirmaron en la Argentina los primeros tres casos del subclado K de influenza A (H3N2)

La Argentina confirmó la detección de los tres primeros casos de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K, una variante que en los últimos meses se volvió predominante en países del hemisferio norte y que se caracteriza por una mayor capacidad de transmisión. Los casos fueron identificados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Santa Cruz, y activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica ante la proximidad del invierno.

La confirmación fue realizada por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán”, a través del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI), mediante técnicas de secuenciación genómica. La identificación se dio en el marco de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela que monitorean la circulación de virus respiratorios en todo el país.

Según se informó oficialmente, los casos corresponden a dos adolescentes residentes en Santa Cruz, detectados a partir del monitoreo ambulatorio de infecciones respiratorias agudas, y a un niño que fue internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. En los tres episodios, la evolución clínica fue favorable y no se registraron complicaciones. Las autoridades sanitarias no precisaron si existían antecedentes de viajes recientes en los pacientes.

Desde el punto de vista epidemiológico, el subclado K pertenece al virus de influenza A (H3N2) y presenta modificaciones genéticas que se asocian a una mayor transmisibilidad. Especialistas aclaran que, hasta el momento, no hay evidencia de que esta variante genere cuadros más graves que los observados en temporadas previas de gripe, aunque sí podría provocar un aumento en el número de contagios y en la demanda de atención médica.

Las jurisdicciones involucradas iniciaron las investigaciones epidemiológicas correspondientes y reforzaron las acciones de seguimiento de contactos. De acuerdo con los últimos reportes oficiales, la circulación de influenza y otros virus respiratorios en la Argentina se mantiene dentro de los parámetros esperados para esta época del año.

La detección local se produce en un contexto internacional marcado por una temporada de gripe anticipada y más intensa en Europa, Estados Unidos y otros países del hemisferio norte, donde el subclado K se consolidó como la variante dominante. Informes de la Organización Mundial de la Salud señalan que la actividad gripal comenzó varias semanas antes de lo habitual y superó los registros del año pasado en distintos sistemas de vigilancia.

A este escenario se suma la circulación simultánea de otros virus respiratorios, como el virus sincicial respiratorio y el SARS-CoV-2, una combinación que suele incrementar la presión sobre guardias hospitalarias, servicios pediátricos y la atención de adultos mayores durante el invierno.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de sostener la vigilancia epidemiológica en todo el país y reforzar las medidas de prevención. Recomendaron que las personas con síntomas respiratorios consulten de manera temprana al sistema de salud, en especial quienes integran grupos de riesgo como niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La vacunación antigripal continúa siendo la principal herramienta para reducir complicaciones, internaciones y fallecimientos, aun cuando la protección frente a una variante específica no sea absoluta. En ese sentido, los especialistas coinciden en que una estrategia de inmunización oportuna será clave para mitigar el impacto del subclado K durante la próxima temporada invernal.