Cuando el peligro se vuelve viral: Motociclista realizó una maniobra extrema en avenida Bolivia

Un video que se volvió viral en redes sociales muestra a un motociclista realizando una maniobra extremadamente peligrosa al circular acostado sobre su moto en plena avenida Bolivia, en la zona norte de la ciudad de Salta. Las imágenes generaron preocupación entre vecinos y automovilistas por el alto riesgo que implicó la conducta.

La secuencia, registrada por un testigo, se difundió rápidamente en distintas plataformas digitales y también fue compartida en Instagram por el propio intendente, lo que amplificó aún más su alcance y reavivó el debate sobre la seguridad vial y las conductas temerarias en la vía pública.

En la secuencia se observa al conductor desplazándose con el cuerpo extendido sobre el asiento, sin control adecuado del rodado y en medio del tránsito vehicular, una práctica prohibida por la normativa vigente y que pone en serio peligro tanto su vida como la de terceros.

La publicación generó reacciones de repudio y alarma entre los usuarios, quienes advirtieron sobre las posibles consecuencias de este tipo de maniobras, que pueden derivar en accidentes graves o fatales.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si el motociclista fue identificado o sancionado. Desde los organismos de tránsito recuerdan que estas acciones constituyen infracciones graves, pasibles de multas, retención del vehículo e inhabilitación para conducir.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con responsabilidad, especialmente en una época del año en la que aumenta la circulación y, con ella, el riesgo de siniestros viales.