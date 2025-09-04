Inicia una obra histórica para garantizar el agua potable en Tartagal

“Hoy vamos a tener agua. Veníamos sufriendo tanto tiempo”, expresó con emoción una vecina al conocerse el inicio de la esperada obra que garantizará el suministro de agua potable desde Villa Güemes hasta la zona de Vitiche, uno de los puntos más elevados de Tartagal.

El proyecto incluye la construcción de una cisterna de almacenamiento y un sistema de distribución por gravedad que abastecerá a los barrios Vitiche, 9 de Julio, 40 Viviendas, Belgrano, Parque San Antonio y 350 Viviendas. La obra asegurará un servicio constante durante todo el año, beneficiando a cientos de familias que durante décadas dependieron de camiones cisterna para acceder al recurso.

“Ahora será una realidad, ya no vamos a tener que traer más agua en camiones”, destacaron los vecinos, quienes ven materializado un reclamo que lleva generaciones.

La concreción del proyecto es posible gracias al acompañamiento del gobernador Gustavo Sáenz y al trabajo articulado con el legislador provincial Ignacio “Nacho” Jarsún, en respuesta a una de las demandas sociales más sentidas de la comunidad.

“Iniciamos una obra histórica para Tartagal”, afirmaron las autoridades al anunciar el inicio de los trabajos, que representan una inversión estratégica para mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

Con este avance, Tartagal da un paso decisivo hacia el acceso equitativo a un recurso vital, cerrando una etapa marcada por la escasez y abriendo otra de mayor dignidad y bienestar para sus habitantes.