Jarsún busca llegar al Senado y trabajar incansablemente por Salta: "Si hay que ser mendigo, lo seré"

De cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el exdiputado y actual titular de Aguas del Norte, Ignacio “Nacho” Jarsún, quien integra la lista a senadores del partido afín al gobierno provincial "Primero los Salteños", junto a la Ing. Flavia Royón, aseguró que trabajará incansablemente por "defender los intereses de Salta y pelear por los recursos y obras que la provincia necesita".

El exdiputado destacó también el respaldo que recibió de intendentes, legisladores y vecinos. “Para mí fue un orgullo recibir tantos llamados, me llenó de satisfacción y orgullo, significa que toda esta gente, y por supuesto el gobernador, aprobaron la gestión que tenemos en Aguas del Norte”, dijo.

"El gobierno de la provincia necesita legisladores que los respalden y vamos a trabajar para eso”

Con respecto a su candidatura, se definió como una persona de gestión. "Soy un incansable de pedir hasta que logramos resultados. Todo lo que sea un beneficio lo voy a salir a buscar de donde sea”.

“Soy una persona en gestión y no voy a descansar hasta traer cosas para Salta”

En ese marco, enfatizó la necesidad de que los representantes salteños en el Senado defiendan los intereses provinciales sobre los proyectos nacionales que no benefician a la provincia: “Si nos embarcamos en un proyecto nacional solo por lo que pide Buenos Aires, estamos haciendo un daño a nuestra provincia”.

"Soy un hombre de la política, vamos a dejar todo, donde me toque estar siempre voy a dar el 100%"

En relación a su compañera de lista, Flavia Royón, aseguró que es una persona con experiencia y preparación. "La conozco y se de su capacidad", afirmó.

También apuntó contra los dirigentes del espacio libertario. "Hablan de la casta cuando ellos son parte del sistema también, pero con la diferencia que no consiguieron nada", dijo.

Para finalizar, insistió en que dejará todo por Salta. "Si hay que ser mendigo, voy a ser mendigo, voy a estar tan insistente encima de las necesidades que te aseguro que algo vamos a traer", concluyó.