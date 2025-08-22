Arrancó Potencia en Tartagal: “Se moviliza la economía de todo el pueblo”

Este viernes quedó inaugurada una nueva edición de la Feria Potencia, esta vez en Tartagal. Hasta allí llegó el gobernador Gustavo Sáenz para dejar inaugurada esta nueva edición.

Junto al intendente Franco Hernández Berni y el Chaqueño Palavecino, Sáenz cortó la cinta de la feria que se realizará hasta el domingo en el complejo deportivo Martín Miguel de Güemes. Allí emprendedores del departamento San Martín ofrecerán sus productos.

Al tomar la palabra el gobernador aseguró que estos espacios dignifican a los salteños. “Este gobernador lleva como política de estado que existan estas posibilidades” afirmó, en relación a la feria que buscará exponer no solo productos artesanales sino de una gran variedad.

“Acá se moviliza toda la economía de los pueblos en cada uno de los eventos. Acá hay mucho esfuerzo, talento, corazón y sueños. Debemos estar con cada uno de ellos para apoyarlos” destacó sobre la edición 2025 de destino Potencia Tartagal.