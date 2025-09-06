Decomisaron más de 148 mil kilos de carne en mal estado

Decomisaron más de 148 mil kilos de carne en mal estadoPoliciales06/09/2025InformateSalta
Imagen ilustrativa.
El procedimiento se realizó ayer durante controles en comercios de Cerrillos. Una persona fue infraccionada. Intervino la Fiscalía Penal zonal.
La Policía Rural y Ambiental de El Carril infraccionó a una mujer, por la tenencia y comercialización de productos cárnicos no aptos para el consumo humano en barrio Santa Rita de la localidad de Cerrillos.
En total, se decomisaron más de 148 mil kilos de carne vacuna y pollo.
Intervinieron la Fiscalía Penal de Cerrillos y el Juzgado de Garantías 4.
Te puede interesar
Detienen a un hombre con pedido de captura por amenazas con armas
InformateSaltaPoliciales06/09/2025
Detuvieron a un joven armado con un cuchillo tras intentar robar una bicicleta
InformateSaltaPoliciales06/09/2025
La Policía de Salta incorporó cuatro nuevas unidades en los Valles Calchaquíes
InformateSaltaPoliciales06/09/2025
Lo más visto