Accidente en Circunvalación Oeste: Auto se cruzó de carril y chocó a un motociclista

Un siniestro vial tuvo lugar a primeras horas de la mañana entre un automóvil Toyota Etios y una motocicleta 110.

Según trascendió hasta el momento, el vehículo se habría cruzado de carril sin percatarse de la motocicleta, la cual tampoco pudo advertir la maniobra del conductor del auto.

El SAMEC se dirigió al lugar para asistir a los implicados, sobre todo al ocupante de la motocicleta quien se vio visiblemente golpeado rengueando.

El Comisario Rearte informó a Multivisión que el único herido fue el conductor de la motocicleta, mientras que el conductor del Toyota buscó asistir al joven y acercó los papeles de su propiedad.

Piden circular con precaución ya que se encuentra media calzada cortada en Circunvalación a altura de la entrada a ruta 28.

El conductor del vehículo de mayor porte, Jorge, comentó que se trata de un roce, el cual se ve en pequeñas abolladuras de su automóvil.