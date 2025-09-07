Detuvieron al agresor: Discutieron, se enojó y la tiró de la camioneta

Un violento episodio sacudió la madrugada de este jueves en la ciudad de Orán, donde una discusión de pareja terminó mal sobre la calle San Martín al 1000.

De acuerdo al relato de testigos, una pareja que se encontraba bebiendo protagonizó una fuerte pelea. En medio de la discusión, el hombre —un oficial de la Policía— subió a su vehículo con intención de retirarse. La mujer intentó subir también, pero el conductor no se detuvo y, en movimiento, la arrojó al pavimento.

La víctima sufrió múltiples heridas y fue trasladada de urgencia al hospital local, donde permanece internada bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

El agresor, ya identificado, se marchó rápidamente del lugar pero luego fue encontrado por las autoridades, que desplegaron un operativo en la zona. El hecho generó gran indignación en la comunidad oranense, al tratarse de un nuevo caso de violencia de pareja con el agravante de la participación de un miembro de las fuerzas de seguridad.