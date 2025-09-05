Violencia digital en Salta: "Se pone a la mujer como objeto y se comparten imágenes sin consentimiento”

En el marco de la Ley Nacional 27.736, conocida como Ley Olimpia, la violencia digital se reconoce como una modalidad de violencia de género. La provincia de Salta no está exenta de esta problemática, que crece junto con el uso de las tecnologías y las redes sociales, señalaron los legisladores que fundamentan la normativa.

Ana Pérez Lecrec, en diálogo con Informate Salta, explicó la labor del observatorio que integra: “Nosotros hacemos un registro estadístico con las diferentes problemáticas con material para que se puedan tomar políticas públicas. En este sentido, la sociedad reproduce patrones de cómo debe ser una mujer o cómo debe ser un varón; lo que sí cambia son los medios”.

La especialista detalló que la base del problema radica en cómo se trata a la mujer como objeto, cómo se comparten imágenes y cómo se reciben sin consentimiento: “Algo que venimos fomentando es la educación sexual integral. Nosotros no tenemos un programa, eso significa que no hay un acompañamiento adecuado o una formación adecuada para poder abordar este tipo de problemática”.

Pérez Lecrec hizo hincapié en la importancia de la educación desde la infancia: “Lo primero es empezar a educar a los niños y niñas y evitar todo tipo de estereotipos, eso en los primeros años de su infancia”.

Asimismo, llamó a la participación activa de las familias frente a los contenidos digitales: “Todo lo que llega a sus celulares es algo que hay que poner en cuestión. La principal recomendación a los padres es poder conversar sobre lo que se ve en el celular, no quedar en una burbuja, para poder ser un tema de charla habitual de la familia, y así tener presencia en la vida de ese niño o niña y en su vida digital”.

Con estas acciones, el observatorio busca promover una cultura de prevención y conciencia frente a la violencia digital, protegiendo a los más jóvenes y fomentando relaciones respetuosas y responsables en el entorno virtual.