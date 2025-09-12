Paradas de colectivos durante el Milagro: Conocé dónde estarán

Sociedad12/09/2025
paradas de colectivo

Por la procesión del Señor y la Virgen del Milagro, el próximo lunes habrá modificaciones en los recorridos de colectivos como así también, las paradas de los mismos.

Las modificaciones regirán entre las 13 y las 20. Se trata de las paradas en cercanías a la Catedral, el Monumento 20 de febrero y área de proveniencia de los corredores.

Paradas corredores zona norte (cercanía catedral)

  • 1C Rivadavia esquina Zuviría
  • 5AB Leguizamón esquina Zuviría
  • 6AB Rivadavia entre Mitre y Zuviría
  • 6C Zuviría esquina Rivadavia      
  • 7AB Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia
  • HUAICO-MIRASOLES Zuviría esquina Rivadavia

 

Paradas corredores interurbanos norte

  • 4E Necochea y M.  Cornejo
  • La Caldera: Zuviría esquina Rivadavia
  • San Lorenzo: Necochea y M Cornejo

 

Paradas corredores zona norte (cercanía monumento 20)

  • 1C Av. Arenales (Easy)
  • 5A Zuviría esquina Alsina
  • 5B Zuviría esquina O’Higgins
  • 6B Zuviría esquina 20 de febrero.
  • 6AC Gurruchaga esquina 20 de Febrero
  • 7AB Zuviría esquina 12 de Octubre
  • HUAICO-MIRASOLES Zuviría esquina O’Higgins
  • TRONCAL N-S Y N-O Av. Arenales Easy-Popeye

 Paradas corredores zona sur

  • 1AB Ituzaingó pasando Mendoza
  • 1C San Juan esquina Florida
  • 3AB Florida entre Mendoza y Av. San Martín
  • 3C Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó
  • 5BPellegrini pasando Mendoza
  • 8A San Juan pasando Florida
  • 8BCAv. San Martín entre Pellegrini y Jujuy
  • Troncal N-S Pellegrini entre San Juan y Mendoza
clima procesiónEl Milagro en Salta, se esperan más de 700 mil personas para la procesión

Paradas corredores zona este

  • 2A San Martín pasando Córdoba
  • 2BG San Martín entre Buenos Aires y Alberdi
  • 2C San Martín esquina Alberdi

Paradas corredores zona oeste

  • 4ABC Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín
  • 4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida
  • 5C Mendoza entre Ituzaingó y Florida

 

Paradas corredores interurbanos

  • Rosario de Lerma: Pellegrini entre San Juan y Mendoza
  • Metropolitanos del 5 Pellegrini entre San Luis y San Juan
  • Metropolitanos del 6 Pellegrini entre San Juan y Mendoza
  • San Agustín: Pellegrini entre San Juan y Mendoza

 

Paradas corredores zona sudeste

  • 2E San Martín entre Buenos Aires y Alberdi
  • 2D San Martín pasando Córdoba
  • 2F San Juan esquina Alberdi
  • 7C San Martín pasando Alberdi
  • 7DE Ituzaingó esquina Mendoza
