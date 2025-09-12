Paradas de colectivos durante el Milagro: Conocé dónde estarán

Paradas de colectivos durante el Milagro: Conocé dónde estaránSociedad12/09/2025
Por la procesión del Señor y la Virgen del Milagro, el próximo lunes habrá modificaciones en los recorridos de colectivos como así también, las paradas de los mismos.
Las modificaciones regirán entre las 13 y las 20. Se trata de las paradas en cercanías a la Catedral, el Monumento 20 de febrero y área de proveniencia de los corredores.
Paradas corredores zona norte (cercanía catedral)
- 1C Rivadavia esquina Zuviría
- 5AB Leguizamón esquina Zuviría
- 6AB Rivadavia entre Mitre y Zuviría
- 6C Zuviría esquina Rivadavia
- 7AB Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia
- HUAICO-MIRASOLES Zuviría esquina Rivadavia
Paradas corredores interurbanos norte
- 4E Necochea y M. Cornejo
- La Caldera: Zuviría esquina Rivadavia
- San Lorenzo: Necochea y M Cornejo
Paradas corredores zona norte (cercanía monumento 20)
- 1C Av. Arenales (Easy)
- 5A Zuviría esquina Alsina
- 5B Zuviría esquina O’Higgins
- 6B Zuviría esquina 20 de febrero.
- 6AC Gurruchaga esquina 20 de Febrero
- 7AB Zuviría esquina 12 de Octubre
- HUAICO-MIRASOLES Zuviría esquina O’Higgins
- TRONCAL N-S Y N-O Av. Arenales Easy-Popeye
Paradas corredores zona sur
- 1AB Ituzaingó pasando Mendoza
- 1C San Juan esquina Florida
- 3AB Florida entre Mendoza y Av. San Martín
- 3C Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó
- 5BPellegrini pasando Mendoza
- 8A San Juan pasando Florida
- 8BCAv. San Martín entre Pellegrini y Jujuy
- Troncal N-S Pellegrini entre San Juan y Mendoza
Paradas corredores zona este
- 2A San Martín pasando Córdoba
- 2BG San Martín entre Buenos Aires y Alberdi
- 2C San Martín esquina Alberdi
Paradas corredores zona oeste
- 4ABC Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín
- 4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida
- 5C Mendoza entre Ituzaingó y Florida
Paradas corredores interurbanos
- Rosario de Lerma: Pellegrini entre San Juan y Mendoza
- Metropolitanos del 5 Pellegrini entre San Luis y San Juan
- Metropolitanos del 6 Pellegrini entre San Juan y Mendoza
- San Agustín: Pellegrini entre San Juan y Mendoza
Paradas corredores zona sudeste
- 2E San Martín entre Buenos Aires y Alberdi
- 2D San Martín pasando Córdoba
- 2F San Juan esquina Alberdi
- 7C San Martín pasando Alberdi
- 7DE Ituzaingó esquina Mendoza
