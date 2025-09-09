El Milagro en Salta, se esperan más de 700 mil personas para la procesión

Con la fase dos del operativo Milagro activa y la asistencia a miles de peregrinos a lo largo y ancho de provincia, la fuerza policial calcula una masiva concurrencia a la procesión en honor al Señor y Virgen del Milagro para este lunes 15 de septiembre.

En diálogo con Defrentesalta, el director General de Seguridad de la Policía de la Provincia, comisario general Daniel Ríos, informó que se espera la participación de aproximadamente 700.000 fieles durante la procesión y los cultos programados para esa jornada

Ante este desplazamiento de personas, la Policía de Salta ya puso en marcha la fase 2 del operativo de seguridad, que incluye la organización del tránsito, controles viales, asistencia a los peregrinos y la coordinación con otros organismos para garantizar la seguridad de los asistentes.