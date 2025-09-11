Tuvieron un nieto gracias a la Virgen del Milagro: "Nos trajo alegría a la vida"

El Milagro en Salta11/09/2025
Milagro nieta

La festividad del Señor y la Virgen del Milagro sigue dejando historias de fe y gratitud. Esta vez, una familia de Olavarría (Buenos Aires) llegó a Salta para cumplir una promesa muy especial: agradecer el milagro de la llegada de un nieto por adopción.

“Hace seis años vinimos a pedirle a la Virgen que nuestra hija pudiera ser mamá. Ella no podía tener hijos y hoy tenemos la alegría de que pudo adoptar. Llegó a nuestro hogar un niño de 6 años y vinimos a agradecerle”, contaron emocionados tras participar de la misa en la Catedral Basílica.

"Es una bendición de Dios”

La pareja recordó que fue en su segundo viaje a Salta cuando hicieron el pedido “con el corazón” frente a la Virgen del Milagro. “Se cumplió lo que pedimos. Nos ha llenado de felicidad, nos trajo la alegría a la vida”, aseguraron.

Esta es la tercera vez que visitan Salta, pero remarcaron que la promesa fue hecha directamente a la Virgen del Milagro. “No se lo pedimos a la Virgen del Cerro, fue a la Milagrosa y nos cumplió el deseo. Es una bendición de Dios”, afirmaron conmovidos.

