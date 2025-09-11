Consultoras privadas indican una aceleración de la inflación semanal

Un informe de LCG sobre Alimentos y Bebidas de la segunda semana de septiembre indica un aumento de 0,1% tras bajar 0,2% durante la primera semana del mes.

Durante la segunda semana del mes, los aumentos estuvieron traccionados por bebidas e infusiones, que sufrieron un aumento de 5,2%; y fue sensiblemente compensado por panificados, cereales y pastas (-3,1%). En tanto, productos lácteos y huevos cedió 2,4% y verduras un 1,6%, mientras que azucar, miel, dulces y cacao avanzó 3,3% y frutas un 2,1%.

En el promedio de las cuatro semanas, las mayores subas se dieron en frutas (5,7%), aceites (5,5%), panificación, cereales y pastas (2,3%), verduras (2,2%) y carnes (2,1%), mientras que las comidas listas para llevar aumentaron 1,7% y las bebidas e infusiones para el hogar 1,6%.

En términos de incidencia sobre la inflación del período, las carnes explicaron el 0,66 puntos porcentuales (44% del total), seguidas por panificación (0,34 pp), frutas (0,25 pp) y bebidas e infusiones (0,22 pp). La caída de los lácteos (-0,32 pp) compensó parcialmente el impacto alcista de las carnes.