Inflación: Transporte, combustibles y restaurantes lideran los aumentos de agosto

El índice de precios al consumidor (IPC) registró en agosto una variación del 1,9%, el mismo nivel que en julio. El dato estuvo marcado principalmente por los ajustes en precios regulados por el Gobierno, mientras que factores estacionales contribuyeron a moderar el aumento.

Según el informe oficial, la división de precios regulados avanzó un 2,7%, por encima del 2,3% del mes previo. En este marco, el rubro Transporte encabezó las subas con un incremento del 3,6%, impulsado por la actualización en los combustibles. También aumentaron con fuerza Bebidas alcohólicas y tabaco (+3,6%), Restaurantes y hoteles (+3,4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+2,7%), Educación (+2,2%) y Comunicación (+1,9%), en gran parte por el efecto de nuevas tarifas de servicios públicos.

Por debajo del promedio general se ubicaron Salud (+1,7%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (+0,9%) y Recreación y cultura (+0,5%). En contraste, el rubro Prendas de vestir y calzado mostró una variación negativa del -0,3%, influido por el cambio de temporada y las liquidaciones comerciales.

En cuanto a los precios estacionales, la división registró una baja del 0,8%, lo que ayudó a contener el índice general. Sin embargo, la preocupación pasa por la inflación núcleo que excluye precios regulados y estacionales) ya que mostró una aceleración del 1,5% al 2% en agosto.

De cara a los próximos meses, los analistas advierten que la combinación de un recalentamiento del dólar y nuevos aumentos en tarifas podría dificultar que la inflación logre acercarse al 1%.