Explotación de 'adolescentes vírgenes': Apuntan a la cosificación social de los cuerpos

En las últimas horas, se conoció un nuevo hecho de explotación sexual, en el cual la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Eduardo Villalba, avanzan en la causa que involucra a varios hombres, entre ellos un remisero y también a varios hoteles de la capital salteña.

Mientras se conocen más detalles del caso, InformateSalta estuvo hablando con Isabel Soria, de la fundación Volviendo a Casa, quien alertó no solo sobre la gravedad del caso, sino también sobre la necesidad de profundizar la educación para que, en medio de una sociedad sexualizada, se comprenda lo complejo de la "cosificación de los cuerpos".

"Aquí hablamos de una trata exprés de menores, de entre 12 y 17 años, en un contexto de una escuela de la ciudad de Salta, donde se pagaban 200.000 pesos para que entregaran su virginidad", comentó primeramente agregando que "aquí hay corrupción, una convivencia donde alguien sabe, pero esto es real, está pasando, supera a la ficción, porque se captaba menores en una escuela, se las explotaba, se las drogaba, las alcoholizaban y llevaban a estos hoteles".

Dicho esto agregó que el caso es gravísimo, pues da cuenta de "una falta de concientización tremenda, en la parte del delito penal hablamos de delitos gravísimo, federales, con una red de trata con tipos que violaban menores de edad, que fueron drogadas y alcoholizadas, que lo hicieron por vulnerabilidad económica, social, cultural y educativa".

En este punto ahondó sobre lo preocupante de "la cosificación de los cuerpos, esto lo venimos avisando sobre la trata exprés y sobre los OnlyFans, es decir, la naturalización de la cosificación, donde a las chicas les dicen que vendan fotos de sus pies porque no hay delito", reclamó.

Es en esa "sexualización de la sociedad" donde la viginidad "se vuelve una tontería y se la entrega gratis, es porque hay una falta de cuidado del cuerpo y eso no hay que hacerlo, porque el cuerpo es un templo, se lo debe cuidar; hay que dejar de naturalizar esa cosificación, creer que las jóvenes son cosas", demandó.

"No se pueden vender o mercantilizar los cuerpos de las personas, las niñas no son cosas que se puedan comercializar a gusto y placer, donde se usa, se abusa y se paga por violar"