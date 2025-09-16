Explotación de "adolescentes vírgenes": Se conocen detalles de cómo operaban sobre la víctimas

En las últimas horas, se conoció un nuevo hecho de explotación sexual, en el cual la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Eduardo Villalba, avanzan en la causa que involucra a varios hombres, entre ellos un remisero y también a varios hoteles de la capital salteña.

Ahora, se conocieron más detalles del caso, en torno a las imputaciones -formalizadas el jueves pasado- que recayeron sobre un remisero, tres hombres sindicados como clientes y un menor de 16 años, alumno de un colegio secundario de la zona sur de la ciudad, al que también asistían las tres víctimas, hasta ahora identificadas.

También se supo que el fiscal Villalba calificó el caso como "de una gravedad inusitada” y con “particularidades” complejas. En concreto sostuvo que se captaban niñas de una escuela para explotarlas sexualmente. Reconoció que hubo denuncias previas que “no fueron atendidas debidamente por los organismos del Estado”, por lo que esta organización “continuó actuando y causando daños irreversibles en niñas de 16 años”.

Sobre los roles de los imputados, resaltó la función del remisero, quien se valió de la confianza que representan para los padres al llevar a los chicos de un lado a otro. “En lugar de ello, este remisero se dedicó a captar de una manera perversa a niñas para ofrecerlas sexualmente a determinados clientes”, como los tres imputados bajo esa figura.

Así, distinguió este caso de otros en razón de que, en esta situación, “el gusto o deseo de los clientes tuvo una íntima relación con la actividad del chofer”, quien era el encargado de responder a los pedidos en su automóvil Volkswagen Voyage, color blanco.

En cuanto al remisero, se puntualizó que las víctimas estaban “sometidas a la voluntad y designios" pues algunas de ellas lo veían como una persona que les posibilitó adquirir distintos bienes, como un celular de marca, ropa y manejar cierta sumas de dinero.

No obstante, está acreditado que “el remisero las tenía amenazada con la sola circunstancia de avisarle a los padres. Poseía esa arma y decía que podía usarla, pero con la amenaza del aviso a los padres, para la menor ya era suficiente”.

La primera denuncia se radicó el 26 de junio del año pasado, cuando la mamá de una de las víctimas se mostró sorprendida por el celular de alta gama que tenía su hija.