El "Chaqueño" León pide ayuda para una nueva operación, fue embestido por un ebrio

En Agosto del año 2024, la vida de Abel "El Chaqueño" León, dio un giro inesperado por el accionar inescrupuloso de un conductor ebrio, que lo embistió mientras era trasladado en una moto por un amigo, que finalmente murió.

Desde entonces "El Chaqueño", un querido vendedor ambulante de Orán, viene luchando por mejorar su estado de salud que le dejó graves secuelas pero necesita la ayuda económica de todos ya que al ser ambulante no puede reunir los fondos para nuevas intervenciones quirúrgicas y tratamientos, publicó Ciudad Online.

A quienes puedan colaborar con el querido trabajador, pueden hacerlo donando el importe de dinero que puedan Alias: ABEL.730.EMISOR.MP



