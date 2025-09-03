Desde el Concejo apoyaron al gobernador en el reclamo por las pensiones por discapacidad

El concejal Gustavo Farquharson, se refirió en el inicio de la sesión del Concejo Deliberante a la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de iniciar acciones por aquellos que se vieron afectados por las decisiones del gobierno nacional.

“En Salta no vamos a permitir que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad”, afirmó Sáenz a través de sus redes sociales. El mandatario adelantó este mediodía que se instruyó al Fiscal de Estado de la Provincia a presentar una acción de amparo para que se restablezca de inmediato el pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez.

“Hay gente que ha perdido la pensión de un día para el otro, sin notificación”

“Quiero destacar la decisión del Gobernador donde está exigiendo la devolución inmediata de las pensiones a las personas con discapacidad. No estoy en contra que se analice, pero aquí se le ha negado todo a personas que si lo necesitan” afirmó en la sesión el concejal Farquharson.

Además, el edil agregó que se pide que no se vulneren los derechos de las personas con discapacidad y celebró el posicionamiento del mandatario provincial.

Por su parte, el concejal Arnaldo Ramos, cuestionó las decisiones del gobierno nacional que afectaron no solo a las personas con discapacidad, sino también el recorte para con los profesionales que brindan la asistencia necesaria. “Hay gente que ha perdido la pensión de un día para el otro, sin notificación” agregó.

Ramos aseguró que el crecimiento del país debe ser en un trabajo en conjunto y no en detrimento de otros.