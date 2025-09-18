Remate de vehículos exitoso en Tartagal: “Estamos pensando en uno próximo”

La semana pasada se llevó adelante un remate de vehículos en Tartagal, el cual fue protagonizado por motocicletas que llevaban almacenadas 10 años en depósitos municipales .

La encargada del Tribunal de Faltas de la localidad, Dra. Fabiana Becky, hizo hincapié que el objetivo de esta acción es descomprimir los depósitos municipales.

En diálogo con Multivisión reconoció el labor del personal del Tribunal que colaboró para que el remate culmine de manera exitosa tras dos días de actividad, además agradeció a todos los organismos que participaron en el mismo.

Por su parte el martillero interviniente comentó que ya están en diálogo con la encargada del Tribunal de Faltas para llevar adelante otro remate.

Agradecieron la presencia de vecinos tanto de Tartagal como de Salvador Mazza, Aguaray, Embarcación y Orán.

“Las motos las tenemos identificadas, así que en cualquier momento podemos estar hablando de un próximo remate” culminó la Dra. Becky.