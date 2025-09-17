Tartagal: Fue a peregrinar y cuando volvió encontró su casa desvalijada

17/09/2025
Un salteño vivió un dramático regreso a su hogar luego de participar de la tradicional peregrinación hacia la ciudad de Salta en honor al Señor y la Virgen del Milagro. Al llegar a su vivienda en Tartagal alrededor de las 6 de la mañana, descubrió que delincuentes habían ingresado y desvalijado su casa.

El hombre contó que los ladrones se llevaron herramientas, ollas, termos, platos y otros objetos de valor, e incluso parecían intentar llevarse la heladera. Entre el desorden, dejaron olvidados un arma blanca y un envase con alcohol etílico, lo que evidencia el riesgo que hubiera representado para la seguridad de quienes pudieran estar dentro de la vivienda.

"Yo estaba en la peregrinación y volví a las 6 de la mañana. Apenas entré a la casa vi que estaba todo revuelto. Quizás si me demoraba un poco más, se llevaban la heladera", relató el damnificado a MosconiTV.

La denuncia ya fue presentada y las autoridades iniciaron la investigación para dar con los responsables.

