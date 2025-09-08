Embarcación: Se prendió fuego una confitería y las pérdidas serían totales

El domingo, vecinos de Embarcación vivieron momentos de tensión cuando uno de los locales más reconocidos se prendió fuego.

Se trata de confitería Sancho, uno de los comercios más queridos de la localidad, que en minutos vio como las llamas comenzaron a propagarse por todo el lugar.

Si bien llegó personal de Bomberos, solicitaron colaboración a vecinos y a la Municipalidad para arrojar agua y evitar la propagación a locales colindantes, informó UVC Canal 10.

Quienes formaron parte del operativo fue personal policial y de la Dirección de Tránsito para controlar el tránsito en la zona, proteger a los transeúntes y evitar mayores complicaciones.

Hasta el momento no se reportaron victimas y continúan evaluando la magnitud de los daños, aún no se tiene certeza del origen del siniestro.