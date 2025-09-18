Alarma en Orán: Adolescente se autolesionó por bullying en una escuela de Comercio

El bullying es una problemática que angustia a la sociedad y que replantea en los actores involucrados la necesidad de contar con medidas de contención para los menores.

En Orán una adolescente se autolesionó en la institución educativa, en este caso en la escuela de Comercio de la localidad, la cual cuenta con una de las matriculas más grandes, siendo 2.000 alumnos los que concurren.

Por este motivo, la menor fue asistida rápidamente por el personal de la institución recibiendo luego los primeros auxilios. Si bien se continuó con el protocolo llamando a sus padres, los mismos decidieron llevar a su hija al domicilio tras no necesitar atención médica en el hospital San Vicente de Paul.

Según informó el móvil de Multivisión se requerirá asistencia psicológica y acompañamiento de la comunidad educativa como de los padres.