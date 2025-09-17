Bullying en colegio de Santa Ana: “Dejar que las cosas pasen y no hacer nada no está bien”

El caso de bullying a una pequeña de 11 años en un colegio de B° Santa Ana, generó preocupación en la comunidad educativa y en la sociedad en general, ya que las agresiones se tornaron físicas afectando la integridad de la menor.

Ante padres desesperados que ven como a los docentes se les fue de las manos la situación buscan maneras que su hija pueda sortear este hecho, incluso enviándola a clases de defensa personal.

Desde InformateSalta nos comunicamos con la Licenciada en psicopedagogía, Viviana Vacherand, quien nos explicó como se debe proceder en casos de bullying.

“Los psicopedagogos participan cuando la situación de aprendizaje se encuentra vulnerado” contó, lo cual se manifiesta en los casos de bullying ya que el niño carece del autoestima necesario y suficiente para afrontar las situaciones de aprendizaje, por lo que su rol es de acompañamiento al alumno.

En este caso en particular, se requiere de un abordaje interdisciplinario, entre padres, institución educativa, alumnos y psicólogos en pos de trabajar en la comunicación asertiva.

“Si el colegio no se involucra y los padres no toman parte también en la situación, es muy difícil manejarlo. Dejar que las cosas pasen y no hacer nada no está bien”.

En caso de bullying lo que se recomienda es trabajar primeramente con el grupo que rodea al líder: “Porque cuando trabajas con todo el contexto comienzan a darse cuenta que están haciendo las cosas mal y al alejarse de esa situación, quien hace bullying queda solo. Y deja de tener ese tipo de conductas”.

Consultada si existen patrones sobre esta figura del líder, respondió que generalmente presentan particularidades: “Siempre atrás de cada actitud, conducta, hay una intención positiva, quizás se quiera defender de algo, llamar la atención por algo, no tenemos que tomarlo a ese niño que hace bullying como un niño malo, conflictivo, sino que es un niño que también está sufriendo, tiene un padecimiento psíquico que hay que tratarlo”.

En el caso de la víctima, explicó que la comunicación asertiva también es necesaria: “Que se dé cuenta que lo que le dicen no es hacia él, que no es una cosa de él que esté mal, sino que teniendo mayor autoestima conociéndose y entendiendo que lo que estás recibiendo más habla de los otros que de él”.

Institución educativa y la familia

La mejor acción que puede llevar adelante la institución educativa es la realización de talleres de empatía, de trabajo de las emociones, detectar los grupos o alianzas que refuerzan la conducta agresiva y desbaratarlos.

En cuanto, a los padres, deben asesorarse y trabajar con psicología positiva, ya que el reto o castigo no condice a ningún fin. Por esto es fundamental avisar a la institución educativa y que la victima tenga el acompañamiento profesional debido y que la misma escuela cuente con asesoramiento.