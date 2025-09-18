Tras la muerte de “Chino” Saavedra, el último adiós de su abogado

El abogado Marcelo Arancibia despidió con un profundo mensaje a Javier "Chino" Saavedra, principal acusado en la causa por el crimen de Jimena Salas, cuyo fallecimiento se conoció en los últimos días mientras aguardaba el inicio del juicio.

A través de un obituario publicado en el diario ElTribuno, Arancibia expresó: “Con profundo dolor en el alma, te despedimos. Te agradeceré toda mi vida haberme confiado desde un inicio, durante todo tu proceso tu defensa, la cual no necesitabas. Con el debido respeto, te deseo el mejor de los viajes hacia el encuentro de Dios, quien te tendrá en sus brazos y como un hijo te recogerá y protegerá tu alma”.

El abogado agregó en su mensaje que “desde donde estés, les dé a toda tu familia resignación. Hasta que nos volvamos a ver querido Javi. Descansa en paz”. Las palabras reflejan la relación cercana que mantuvo con Saavedra durante los años que se extendió el proceso judicial.

La noticia de la muerte de Saavedra generó consternación entre amigos y allegados, sumando un nuevo capítulo a una causa que sigue atravesada por la impunidad y múltiples interrogantes.