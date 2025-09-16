Con la muerte de Saavedra, ¿qué pasará con el juicio por la muerte de Jimena Salas?

Noticia de gran impacto en la ciudadanía salteña fue la novedad que Javier Nicolás Saavedra murió en las horas previas al inicio de un nuevo juicio por el caso Jimena Salas, habiendo sido él el principal acusado, pereciendo en el hospital donde fue trasladado de urgencia, por una autolesión que se habría infligido en su celda en la Alcaidía Judicial.

Con la muerte de Javier “el Chino” Saavedra, la principal interrogante fue: ¿qué pasará con el juicio por el caso Salas? ¿Se concretará igualmente el mismo? La respuesta es que sí, juzgándose a los otros dos hermanos de Javier, acordando entre las partes pertinentes cuándo se fijará la fecha.

Así lo señaló Marcelo Báez, vocero del Poder Judicial, en diálogo con Somos Salta donde mencionó que “en principio, se hará una audiencia entre las partes”, recordando que para las 8.30 de este martes oba a iniciar el juicio pero, obviamente “no comenzará la audiencia debate de juicio, pues el Tribunal fue avisado anoche de la muerte de Saavedra”.

En consecuencia, “se realizará una suerte de audiencia con las partes presentes, la defensa, la querella, el Ministerio Público y la Fiscalía, con la finalidad de conocer y definir cuál va a ser el criterio”, explicó Báez lo consiguiente.

En este punto recalcó que el juicio por el caso Salas “va a proseguir, en relación con los otros dos imputados, con los otros dos hermanos Saavedra, pues la causa los imputa como coautores del delito, si bien la acción penal se extingue con Javier, no ocurre lo mismo con los hermanos”.

También añadió que el Tribunal está esperando los informes del CIF y del Servicio Penitenciario para incorporarlos a la causa y así proceder en consecuencia. “La incorporación del certificado de defunción se hace dentro del mismo expediente, se informa de ello al inicio de la reunión de hoy, el Ministerio Público deberá informar de la eventual investigación que lleve adelante y, en ese sentido, fijarse nueva fecha para audiencia”, concluyó las explicaciones.

“Se extingue la acción penal por fallecimiento del imputado”