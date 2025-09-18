Caso Jimena Salas: "Chino" Saavedra habría dejado cartas

Un detenido de la Alcaidía de Salta relató cómo se produjo la muerte de Javier Nicolás Saavedra, uno de los principales imputados por el femicidio de Jimena Salas.

Según su versión, habrían encontrado escritos atribuidos a Saavedra, semejantes a cartas, aunque el interno aclaró que no pudo leerlos y que solo conoció de su existencia por trascendidos.

Saavedra, según El Tribuno, fue hallado sin vida el lunes por la tarde, horas antes de que comenzara el juicio en su contra. La autopsia preliminar descartó la participación de terceros, pero la investigación continúa.

El testimonio, transmitido por un interno a su abogado, sumó un detalle clave: el 6 de septiembre, días antes del deceso, Saavedra habría ingerido pastillas y permanecido dormido por un largo tiempo, situación que derivó en una sanción por automedicación.

El detenido que declaró aseguró que, hasta el día de su muerte, no había notado cambios en el ánimo de Saavedra, a quien describió como una persona “de carácter lineal”.

También señaló que en el pasillo del pabellón hay una cámara de seguridad que podría haber registrado tanto el momento en que los internos salieron al patio como la permanencia de los tres que se quedaron dentro: Ramos, Santa Cruz y el propio Saavedra.

De acuerdo con el relato, Ramos comentó luego que Saavedra había ingresado al baño y no salió durante más de media hora. Otro interno, identificado como G.O., lo buscó y, tras trepar por un cubículo, lo encontró desplomado sobre un inodoro, con signos de sangrado y sin reacción.

Tras este episodio, el juicio por el femicidio de Jimena Salas se iniciará el próximo 24 de septiembre. Los coimputados Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra enfrentarán cargos por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa y femicidio.