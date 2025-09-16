La muerte del “Chino” Saavedra, otro giro en la causa por el femicidio de Jimena Salas

La investigación por el femicidio de Jimena Beatriz Salas (44), ocurrido en enero de 2017 en Vaqueros, sumó un nuevo capítulo trágico: Javier Nicolás “chino” Saavedra, principal imputado del caso, fue hallado muerto en la Alcaidía General N°1 de Salta, un día antes de que comenzara el juicio oral en su contra y el de sus hermanos Adrián y Carlos Saavedra.

El cuerpo de Jimena Salas fue encontrado el 27 de enero de 2017 en su casa del barrio San Nicolás, con más de 40 puñaladas. Su esposo, Nicolás Cajal, fue quien dio aviso al 911 tras descubrir la escena. Desde entonces, la Justicia buscó determinar al responsable del brutal crimen.

En junio de 2019, Cajal Gauffín fue imputado por encubrimiento agravado, sospechándose que intentó ocultar pruebas del asesinato y que instigó la cremación del cuerpo. Sin embargo, el primer juicio, realizado en mayo de 2021, terminó con la absolución de Cajal Gauffín y de Sergio “Porteño” Vargas, un vendedor ambulante acusado de ser cómplice.

Con nuevas pistas y análisis de ADN, la investigación se reabrió y apuntó a los hermanos Saavedra como sospechosos. Javier, Adrián y Carlos fueron detenidos y acusados de homicidio calificado, femicidio y, en el caso de Javier, tentativa de homicidio contra un policía en 2022. La evidencia genética de la escena del crimen vinculaba directamente a Javier Saavedra con el femicidio de Jimena Salas.

El segundo juicio estaba programado para iniciarse el 16 de septiembre. Adrián y Carlos iban a asistir bajo prisión domiciliaria, mientras Javier permanecía en prisión preventiva en el Pabellón D de la Alcaidía General N°1.

El lunes 15 de septiembre, un interno del pabellón advirtió que Javier permanecía demasiado tiempo encerrado en el baño. Al ingresar, lo encontraron rodeado de sangre y con cortes profundos en muñecas y piernas. Fue trasladado de urgencia al Hospital Del Milagro, donde llegó sin vida.

La fiscalía penal intervino de inmediato y ordenó la autopsia, mientras el abogado de Saavedra exigió una investigación exhaustiva, cuestionando la hipótesis de suicidio.

La muerte del “Chino” Saavedra suspendió el inicio del juicio previsto para el martes 16. La nueva fecha fijada por el tribunal es el 24 de septiembre de 2025, pero la ausencia del principal imputado reconfigura el proceso judicial y deja a Adrián y Carlos como los únicos imputados en pie.

Ocho años después del crimen, el femicidio de Jimena Salas continúa sin culpables condenados.