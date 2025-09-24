En su Día Internacional, el turismo de Salta confía en seguir captando visitas y crecer

Anticipándose al Día Internacional, el sector del Turismo en Salta ponderó todos los esfuerzos que, entre todos los sectores, vienen realizando para seguir potenciando la actividad en la provincia, sus atractivos, en pos que más visitantes arriben al destino más lindo como atractivo del norte argentino.

Así lo señalaron los participantes de la jornada enmarcada por la efeméride, realizada en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, donde el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ- pudo dialogar con Juan Lucero, subsecretario de Desarrollo y Competitividad del Ministerio de Turismo, quien potenció el trabajo que se viene haciendo.

“Sabemos que viene siendo un año complejo pero hay que seguir trabajando, Salta sigue presente en los rankings, liderando entre los destinos más elegidos y es gracias al trabajo fuerte de promoción, apuntalándola como destino importante en Argentina”, resaltó.

Algo que destacó es cómo Salta, al sumar más conexiones aéreas, adquiere ventajas y se abre la puerta a nuevas posibilidades. “El trabajo para que haya conexiones aéreas es fundamental, la cuarta conexión internacional es algo buenísimo, hay que seguir trabajando, estamos bien conectados internacionalmente, debemos trabajar para que esos mercados puedan venir a visitar Salta “, sumó.

“Somos un destino que hace muchos años viene creciendo, que se viene manteniendo, de los más elegidos en el país”

Por su parte Mariano García Cainzo, de la Cámara Hotelera y Gastronómica, siguió esta línea de consideraciones, al espetar que “trabajamos mucho para que el turismo crezca, haciendo alianzas, como la que hacemos con banco Macro, con 200 empresas adheridas para reintegro del 30% en gastronomía, 20% y 6 cuotas en hoteles de la provincia”, dio el ejemplo.

A esto agregó que el sector atraviesa un panorama complejo al igual que el país, “nosotros trabajamos con mucho esfuerzo, este mes vino mejor a lo que veníamos en un año duro, los países limítrofes están competitivos, nosotros con un dólar planchado que nos quita competitividad económica”, reconoció.