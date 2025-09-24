Día Mundial del Turismo: “Muchos destinos nos envidian”

En el Día Mundial del Turismo, referentes del sector en Salta destacaron la importancia de una actividad que no solo genera empleo, sino que también proyecta a la provincia como un destino envidiado por otros lugares del país y del mundo.

En diálogo con CNN 94.7, Fredy Soria, presidente de la Cámara Hotelera, remarcó que a pesar de los desafíos, el turismo siempre encuentra la manera de salir adelante. “Sabemos que estamos atravesando un momento difícil después de una temporada desafiante, pero también lo vemos con expectativas a futuro. Este es un sector muy resiliente que surfea distintas etapas”, aseguró.

El dirigente resaltó que el turismo es uno de los motores más fuertes de la economía salteña. “Este sector da muchísimas fuentes de trabajo y hemos tenido inversiones muy importantes por parte del sector privado”.

En ese sentido, pidió seguir sumando herramientas que lo potencien: “Estamos abogando para que se bajen las tasas aeroportuarias y que los vuelos de cabotaje sean más accesibles. Eso nos ayudaría a equilibrar la balanza y a recibir más visitantes”.

Por su parte, en declaraciones a Multivisión Federal, Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo de Salta, coincidió en que la provincia tiene un potencial único. “Queremos generar espacio a las nuevas generaciones para que sean parte del turismo. Realmente es un desafío, muchos otros destinos nos envidian. Hay muchísimas cosas para hacer en Salta y tenemos que transformar esos recursos en productos turísticos. Salta tiene una tradición muy fuerte”, aseguró.

Con la mirada puesta en el futuro, García Soria adelantó que Salta estará presente con un stand propio en una de las ferias internacionales de turismo más grandes del mundo. “Tenemos que redoblar esfuerzos y apostar a acompañar a sectores claves. Este tipo de espacios son fundamentales para mostrarle al mundo lo que somos y lo que podemos ofrecer”, destacó.

El turismo salteño se fortalece con cada paso, reafirmando su rol como uno de los pilares de la economía provincial y como un símbolo de identidad y orgullo para todos los salteños.