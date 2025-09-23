Con eventos y charlas, la ciudad de Salta festejará el Día Internacional del Turismo

Con el objetivo de destacar al turismo como un motor de cambio, la Municipalidad de Salta celebrará el Día Internacional del Turismo con un evento especial en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, el cual se realizará este miércoles 24 de septiembre, con una jornada que se centrará en la transformación sostenible y reunirá a más de 250 actores del sector.

El encuentro, organizado por el Ente de Turismo Municipal, dará comienzo a las 9 horas. Contará con la participación de prestadores turísticos, cámaras empresariales, instituciones académicas, estudiantes y medios de comunicación, todos enmarcados en el lema propuesto por ONU Turismo para este año: “Turismo y Transformación Sostenible”.

La agenda del evento incluirá una serie de paneles de debate sobre los desafíos del sector turístico en la ciudad, así como un espacio para reflexionar sobre el rol de la comunicación en la promoción del destino. Se espera que el encuentro sirva como un punto de encuentro para intercambiar ideas y fortalecer la colaboración entre los actores públicos y privados.

Entre los disertantes invitados se encuentran referentes de la gastronomía y los recorridos turísticos, como Romina Sánchez de Café Gertrudis, Martín Alegre de Qaray Restó, y Homero Kosiner de Salta Free Tour. Además, el panel “Nuevas formas de comunicar el destino” estará a cargo de reconocidos generadores de contenido como Juan Balderrama, Matías Córdoba, Simón Salomón e Ignacio Miranda.

Durante la jornada, también se entregarán distinciones a estudiantes destacados por su compromiso, profesionalismo y aportes al sector. El cierre del evento estará a cargo del intendente Emiliano Durand, quien consolidará el mensaje de que la ciudad de Salta trabaja para posicionarse como un destino turístico innovador, inclusivo y sostenible.