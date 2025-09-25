Olor a gas en Metán: Explican lo ocurrido y aseguran que ya está solucionado

La ciudad de San José de Metán se vio sorprendida este jueves por un intenso olor a gas que se percibió en distintos barrios y generó preocupación entre los vecinos, quienes alertaron sobre un posible escape.

Desde Naturgy informaron que, tras la verificación técnica, se constató que personas no identificadas habían manipulado el sistema de inyección de odorante de la red de gas natural, alterando su funcionamiento.

No obstante, el personal técnico ya restableció la correcta proporcionalidad del sistema odorizador.

La empresa aseguró que la situación se encuentra completamente normalizada y no representa riesgo para la población, aunque el olor residual podría permanecer entre 24 y 48 horas debido a las características del proceso.