Susto ante una supuesta fuga de gas en una estación de servicio en B° Morosini

Un ruido que no pasó desapercibido generó momentos de zozobra entre los vecinos de una barrio de la zona sur de la ciudad de Salta, ante lo que indicaba ser una posible fuga de gas desde una estación de servicio.

¿Cuál fue la situación? Según la información que compartió el medio Lo Que Importa Salta este episodio que alarmó a varios se suscitó en la zona de barrio Morosini, en una estación de YPF desde donde se vio esta columna de gas aparentemente.

En las imágenes compartidas, se puede ver el material inflamable elevándose con fuerza al aire y generando un fuerte sonido mientras se esparce a la vista de aquellos que se toparon con este hecho poco cotidiano y que generó preocupación.

El medio citado mencionó que, ante esta fuga, se generó un despliegue de bomberos y de efectivos de la Policía a la estación de servicio, acordonando la playa para realizar los controles y actuaciones de rigor.