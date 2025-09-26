Debido al stock crítico de sangre en el Centro de Hemoterapia se solicitan donantes

Desde el Centro Regional de Hemoterapia convocaron a personas del grupo sanguíeo "O" RH positivo y negativo que se encuentren en condiciones de donar sangre para que lo hagan en la sede Bolivar 687. En este contexto se recuerda que el organismo funciona de lunes a viernes de 7 a 17 y los sábados de 7 a 12.

Los donantes deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas, preferentemente con buena hidratación.

Una vez realizada la donación, los componentes de la sangre donada son separados para que cada paciente reciba el que necesita para mejorarse. Entre ellos, se encuentran las plaquetas, los glóbulos rojos y el plasma.

Pueden donar

Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

Quienes durante los últimos 12 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 12 meses.

Otros datos