Convocan con urgencia a donantes de sangre grupo "0" Rh positivo

12/09/2025
donación de sangre

El Centro Regional de Hemoterapia de Salta solicita con urgencia la colaboración de personas del grupo sanguíneo “0” Rh positivo para mantener la reserva de sangre y garantizar transfusiones a pacientes que lo requieren. 

Los donantes deben concurrir con documento de identidad, sin ayunar y preferentemente bien hidratados.

La baja reserva de sangre puede afectar tratamientos como transfusiones para pacientes anémicos, cirugías, trasplantes, enfermedades oncológicas, accidentes o hemorragias.

Quiénes pueden donar:

  • Personas entre 16 y 65 años, con peso superior a 50 kilos.
  • Sin antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, oncológicas, infecciosas o cualquier condición que pueda poner en riesgo al receptor.

Quiénes no pueden donar:

  • Embarazadas o mujeres en lactancia.
    Personas que hayan tenido cirugía, endoscopía o colonoscopía en los últimos 12 meses.
    Quienes se hayan hecho piercings o tatuajes en el último año.

Otras consideraciones:

  • Tras la vacuna antigripal, se debe esperar 72 horas si hay síntomas como fiebre o dolores.
  • Con medicación antibiótica, esperar 7 días desde la última dosis.
  • Personas que hayan tenido dengue pueden donar tras 3 meses; con dengue hemorrágico, 6 meses.
  • Si conviven con alguien con síntomas de dengue, deben esperar 4 semanas.
  • El intervalo mínimo entre donaciones es de 2 meses.

El Centro Regional de Hemoterapia recuerda que cada donación puede salvar varias vidas, ya que los componentes de la sangre - glóbulos rojos, plaquetas y plasma - se separan para cubrir las necesidades específicas de cada paciente.

