Convocan con urgencia a donantes de sangre grupo "0" Rh positivo

El Centro Regional de Hemoterapia de Salta solicita con urgencia la colaboración de personas del grupo sanguíneo “0” Rh positivo para mantener la reserva de sangre y garantizar transfusiones a pacientes que lo requieren.

Los donantes deben concurrir con documento de identidad, sin ayunar y preferentemente bien hidratados.

La baja reserva de sangre puede afectar tratamientos como transfusiones para pacientes anémicos, cirugías, trasplantes, enfermedades oncológicas, accidentes o hemorragias.

Quiénes pueden donar:

Personas entre 16 y 65 años, con peso superior a 50 kilos.

Sin antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, oncológicas, infecciosas o cualquier condición que pueda poner en riesgo al receptor.

Quiénes no pueden donar:

Embarazadas o mujeres en lactancia.

Personas que hayan tenido cirugía, endoscopía o colonoscopía en los últimos 12 meses.

Quienes se hayan hecho piercings o tatuajes en el último año.

Otras consideraciones:

Tras la vacuna antigripal, se debe esperar 72 horas si hay síntomas como fiebre o dolores.

Con medicación antibiótica, esperar 7 días desde la última dosis.

Personas que hayan tenido dengue pueden donar tras 3 meses; con dengue hemorrágico, 6 meses.

Si conviven con alguien con síntomas de dengue, deben esperar 4 semanas.

El intervalo mínimo entre donaciones es de 2 meses.

El Centro Regional de Hemoterapia recuerda que cada donación puede salvar varias vidas, ya que los componentes de la sangre - glóbulos rojos, plaquetas y plasma - se separan para cubrir las necesidades específicas de cada paciente.