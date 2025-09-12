Convocan con urgencia a donantes de sangre grupo "0" Rh positivo

Convocan con urgencia a donantes de sangre grupo "0" Rh positivo12/09/2025
El Centro Regional de Hemoterapia de Salta solicita con urgencia la colaboración de personas del grupo sanguíneo “0” Rh positivo para mantener la reserva de sangre y garantizar transfusiones a pacientes que lo requieren.
Los donantes deben concurrir con documento de identidad, sin ayunar y preferentemente bien hidratados.
La baja reserva de sangre puede afectar tratamientos como transfusiones para pacientes anémicos, cirugías, trasplantes, enfermedades oncológicas, accidentes o hemorragias.
Quiénes pueden donar:
- Personas entre 16 y 65 años, con peso superior a 50 kilos.
- Sin antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, oncológicas, infecciosas o cualquier condición que pueda poner en riesgo al receptor.
Quiénes no pueden donar:
- Embarazadas o mujeres en lactancia.
Personas que hayan tenido cirugía, endoscopía o colonoscopía en los últimos 12 meses.
Quienes se hayan hecho piercings o tatuajes en el último año.
Otras consideraciones:
- Tras la vacuna antigripal, se debe esperar 72 horas si hay síntomas como fiebre o dolores.
- Con medicación antibiótica, esperar 7 días desde la última dosis.
- Personas que hayan tenido dengue pueden donar tras 3 meses; con dengue hemorrágico, 6 meses.
- Si conviven con alguien con síntomas de dengue, deben esperar 4 semanas.
- El intervalo mínimo entre donaciones es de 2 meses.
El Centro Regional de Hemoterapia recuerda que cada donación puede salvar varias vidas, ya que los componentes de la sangre - glóbulos rojos, plaquetas y plasma - se separan para cubrir las necesidades específicas de cada paciente.