Siniestros viales y enfermedades estacionales saturaron las guardias el fin de semana

Los servicios de emergencia de Salta Capital registraron un total de 2602 consultas durante el último fin de semana, donde la demanda se repartió entre las guardias hospitalarias y el sistema de primera respuesta ante diversos incidentes, sobresaliendo los siniestros viales, cuadros de gastroenteritis y afecciones respiratorias estacionales.

¿Cuáles son los detalles? Primeramente, del total de intervenciones, 2312 personas acudieron directamente a las guardias, mientras que el SAMEC asistió a 290 pacientes. En este punto, vale resaltar que el sistema de emergencias trabajó intensamente en descompensaciones ocurridas en la vía pública y eventos de concurrencia masiva.

Así, el Hospital San Bernardo fue el centro con mayor movimiento al recibir 799 consultas, de las cuales 110 fueron pacientes accidentados. La siniestralidad vial sigue siendo una preocupación central, con 36 ingresos vinculados a choques y, de ese grupo, 30 víctimas fueron motociclistas, lo que obligó a que 182 pacientes quedaran internados por la gravedad de sus cuadros.

En el área infantil, el Hospital Materno Infantil reportó 489 ingresos solo en la guardia pediátrica. Los profesionales trataron casos de gastroenteritis, patologías respiratorias, traumatismos, convulsiones y picaduras de artrópodos; además, en el sector de maternidad el clima fue distinto, ya que se registraron 20 nacimientos, con un saldo de 12 varones y 8 mujeres.

Por su parte, el Hospital Señor del Milagro asistió a 475 personas por patologías clínicas como infecciones urinarias y faringitis. En la zona sur, el Hospital Papa Francisco brindó atención a 259 pacientes, principalmente ambulatorios. Ambos nosocomios fueron fundamentales para contener la demanda de cuadros febriles y dolores abdominales que se dieron en la ciudad.

Finalmente, los centros especializados como el Oñativia atendieron 39 urgencias relacionadas con la diabetes. El Hospital Miguel Ragone también estuvo activo, brindando asistencia psicológica y psiquiátrica a 24 personas. El reporte del Ministerio de Salud resalta que, pese al alto volumen de consultas, la red sanitaria logró dar respuesta efectiva a cada salteño.