Exceso de equipaje: Detienen a un pasajero con más de 3 kilos de cocaína ocultos en una valija

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 3 kilos 298 gramos de cocaína ocultos en el doble fondo de una valija, durante un control realizado a un ómnibus que viajaba con itinerario Jujuy – Buenos Aires. Un ciudadano de nacionalidad boliviana fue detenido, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

El procedimiento tuvo lugar el 26 de septiembre de 2025 en el Puesto de Control “7 de Abril”, dependiente del Escuadrón 55, con apoyo de la Unidad de Reconocimiento Tucumán, a la altura del kilómetro 896 de la Ruta Nacional 34.

Durante la inspección del equipaje, los gendarmes utilizaron un escáner portátil que permitió detectar irregularidades en una valija. Al desarmarla, en presencia de testigos, hallaron un compartimiento oculto con una sustancia blancuzca. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína.

El caso quedó a disposición del Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, que ordenó el decomiso de la droga y la detención del pasajero involucrado.