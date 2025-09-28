Octubre llega con aumentos confirmados que impactarán en el bolsillo

El mes de octubre arranca con una batería de aumentos que presionarán sobre el índice de precios al consumidor (IPC) y el poder adquisitivo de los hogares argentinos. Entre los rubros afectados se encuentran alquileres, medicina prepaga, servicios de cable y telefonía, y combustibles, a los que podrían sumarse nuevas actualizaciones en luz y gas.

Alquileres

Los contratos alcanzados por la derogada Ley de Alquileres tendrán un incremento del 46,1% en octubre, en línea con la variación del Índice de Contratos de Locación (ICL) elaborado por el Banco Central. Aunque el ajuste muestra una desaceleración respecto a meses previos, sigue representando un fuerte peso para los inquilinos.

Prepagas

Las empresas de medicina privada confirmaron subas de entre 1,9% y 2,4%, que también alcanzan a los copagos. Además, los afiliados podrán disponer de los excedentes de sus aportes, medida dispuesta por el Gobierno.

Cable y telefonía

Las operadoras anunciaron incrementos de hasta 3% en sus servicios, que impactarán en las facturas de octubre.

Combustibles, luz y gas

Se espera una actualización parcial en el impuesto a los combustibles líquidos, lo que derivará en un nuevo aumento de naftas y gasoil. En los últimos dos meses, las petroleras aplicaron subas estimadas de hasta 7%, con precios dinámicos que dificultan el seguimiento.

En cuanto a tarifas de luz y gas, resta la confirmación oficial, aunque se proyecta un ajuste cercano al 1,9%, en línea con la inflación de agosto, dentro del esquema de actualizaciones mensuales por la Revisión Quinquenal de Tarifas.

Con estas subas, octubre se perfila como otro mes de presión sobre la inflación y el bolsillo de los argentinos, en un contexto de ingresos todavía tensionados.