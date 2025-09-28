Operativos de identificación en barrios de Salta Capital y Tartagal: Cronograma y costos de los trámites

El Registro Civil de Salta, dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, anunció que durante la próxima semana se realizarán operativos de identificación en distintos barrios de la Capital y en Tartagal. Las acciones se extenderán desde este lunes hasta el viernes 3 de octubre, con la posibilidad de tramitar DNI y pasaporte en modalidad común o exprés.

Cronograma en Salta Capital

Lunes 29: Plaza del barrio Ceferino (Córdoba 1600) y Centro Vecinal de Villa Belgrano (Vicente López 1560).

Martes 30: Plaza Gurruchaga (San Juan 1500).

Miércoles 1 de octubre: Asentamiento San Javier (zona sudeste) y barrio La Cerámica (Francisco Arias y Las Bumbunas).

Jueves 2: Barrio 20 de Junio – Comedor La Gran Familia (Santiago Liniers, Mza. 45, Lote 14).

Viernes 3: Playón deportivo de Villa Costanera (Los Andes 1500) y Villa Mitre (Carmen Niño 1300).



Cronograma en Tartagal

Lunes 29: Escuela de la comunidad Lapacho 1.

Martes 30: Comunidad Sachapera.

Miércoles 1 de octubre: Comunidad Pueblo Nuevo.

Jueves 2: Centro Vecinal del barrio Santa Rita.

Viernes 3: Centro Vecinal del barrio Norte Grande.

En Tartagal se entregarán 120 turnos por orden de llegada, mientras que en Capital serán 70 turnos. En todos los casos, la atención será de 9 a 13 horas.

Costos de los trámites

DNI: trámite regular $7.500 / exprés $18.500.

Pasaporte: trámite regular $70.000 / exprés $150.000.

Se recuerda que los pagos se realizan exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales. Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática del RENAPER y ANSES al iniciar el trámite.

La directora del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, destacó que estos operativos buscan acercar los servicios a los barrios y facilitar el acceso a la documentación para toda la comunidad.