Incendios en Salta: Tartagal afectada y llamado urgente a ciudadanos para prevenir

Un incendio de pastizales se registró hace días en Tartagal, con focos ígneos que, según fuentes oficiales, alcanzaron unas 20 hectáreas aproximadamente. El siniestro fue controlado luego de varias horas de trabajo conjunto de bomberos, personal policial y voluntarios. El fuego se expandió peligrosamente hasta zonas cercanas a la planta potabilizadora, lo que generó gran preocupación entre los vecinos por el riesgo que implicaba para el servicio de agua.

Este episodio se suma a una alarmante cifra provincial: en 2025 ya se han arrasado cerca de 2.400 hectáreas en distintos puntos de Salta por incendios forestales, según informó Defensa Civil provincial. En su reporte, las autoridades advirtieron que la época del año, la vegetación seca y el uso indebido del fuego contribuyen significativamente al riesgo.

En paralelo, en redes sociales hoy se difundió una denuncia ciudadana que alertaba sobre un incendio en la ruta alternativa Tartagal-Mosconi, cerca a la planta Potabilizadora de Aguas del Norte y a la vera del río, zona oeste de la ciudad, acompañado de mensajes de indignación como: “No sean animales, no provoquen semejante daño” y dejando entrever que los provocaron intencionalmente. Aunque no está confirmado si se trató del mismo foco ígneo, la advertencia reforzó la preocupación sobre la magnitud de los incendios en la zona.

Ante este escenario, autoridades y vecinos reiteran el pedido de responsabilidad. Es indispensable evitar encender fuego en áreas rurales o de vegetación seca, no quemar basura ni restos vegetales, y dar aviso inmediato al 911 ante cualquier foco de humo o incendio. En una temporada de alto riesgo, basta un descuido para que las llamas se propaguen rápidamente y provoquen daños irreparables.