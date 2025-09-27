Tragedia en Córdoba: Un abuelo y sus dos nietos murieron en un incendio y sospechan que pudo haber sido intencional

Un trágico incendio ocurrido en la madrugada del sábado en la ciudad de Córdoba dejó tres víctimas fatales: un hombre de 75 años y sus dos nietos, de 10 y 7 años. La Justicia investiga si el siniestro fue provocado deliberadamente.

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Fray Mamerto Esquiú y Buchardo, en la capital provincial. Según informaron fuentes policiales, el fuego se habría originado en una de las habitaciones del inmueble.

Aunque las causas aún se encuentran bajo investigación, no se descarta que el incendio haya sido intencional. De acuerdo con medios locales, los padres de los menores —quienes mantenían conflictos con los abuelos, que tenían la custodia de los niños— figuran entre los principales sospechosos.

La abuela, pareja del hombre fallecido, logró escapar de la vivienda con la ayuda de vecinos junto a otros tres niños que se encontraban en la parte delantera de la casa.

El comisario Diego Saya, de la Dirección de Bomberos de la Policía, explicó a Cadena 3: “La abuela, con la ayuda de los vecinos, pudo salir con los otros niños que estaban en la parte delantera de la casa. Por supuesto que todos están en un shock emocional”.

Personal de Bomberos trabajó durante varias horas para sofocar las llamas, mientras que equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento de las tres víctimas. En el caso interviene la Fiscalía de Instrucción de Distrito 3, Turno 3, a cargo de la fiscal Silvana Fernández.

La vivienda quedó completamente destruida y la investigación continúa para determinar si se trató de un siniestro accidental o de un ataque intencional. /Infobae