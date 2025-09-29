Ayudemos a “Patitas en la Calle” en Embarcación: 200 animales necesitan alimento urgente

Una vez más apelamos a los corazones solidarios salteños para llevar el alimento diario a 200 animales callejeros, que son refugiados en el Centro de Rescate Fundación "Patitas en la calle", de Embarcación.

Desde la fundación esperan tu ayuda para poder seguir sosteniendo este trabajo que busca el bienestar de tantos animalitos que hoy no pueden comer a diario debido a la falta de alimento, así lo hicieron saber a través de su cuenta de Facebook.

A quienes quieran ayudar, pueden hacerlo donando lo que puedan a través del Alias: PATITASEMBA

Titular: Isabel María Victoria Medrano